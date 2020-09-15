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В Курске молодую семью поставили на контроль полиции

Полуторогодовалый ребенок вышел один в подъезд, пока его мать спала
В Курске молодую семью поставили на контроль полиции

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В Курске молодую семью поставили на контроль полиции. В подъезде одного из многоквартирных домов на улице Орловская рано утром нашли маленького ребенка - одна из жительниц дома, услышав громкий плач, обнаружила на лестничной площадке одного мальчика и сразу обратились в полицию. 

Во время разбирательства на шум из квартиры вышла 19-летняя горожанка. Как оказалось, она и есть мама малыша. По словам девушки, утром её муж ушёл на работу и не запер за собой дверь, в результате ее полуторогодовалый сын один вышел в подъезд. Мать в это время спала и ничего не слышала.

Медики осмотрели мальчика - с ним все в порядке. С курянкой провели профилактическую беседу и, в соответствии с законом, привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ курского УМВД Сергей Ружицкий. 

Теперь эту молодую семью поставили на контроль - сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут посещать эту квартиру, контролировать состояние ребёнка и родителей и оказывать им необходимую помощь.

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