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Порядка 186 млн рублей выплатили курским медикам, работающим с коронавирусом, в августе

За сентябрь медики также получат надбавки
Порядка 186 млн рублей выплатили курским медикам, работающим с коронавирусом, в августе

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Порядка 186 млн рублей выплатили курским медикам, работающим с коронавирусом, в августе. Средства из регионального и федерального бюджетов получили почти 3 тысячи сотрудников медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации Курской области.  

Как отмечается, на выплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области, выделено 1,6 млрд рублей, большая часть этих средств поступила из федеральной казны. 

За сентябрь медики также получат надбавки из федерального бюджета, готовятся документы и для продления региональных выплат. 

Напомним, в региональном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат, медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.

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