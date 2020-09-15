За сентябрь медики также получат надбавки

Порядка 186 млн рублей выплатили курским медикам, работающим с коронавирусом, в августе. Средства из регионального и федерального бюджетов получили почти 3 тысячи сотрудников медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации Курской области.Как отмечается, на выплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области, выделено 1,6 млрд рублей, большая часть этих средств поступила из федеральной казны.За сентябрь медики также получат надбавки из федерального бюджета, готовятся документы и для продления региональных выплат.Напомним, в региональном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат, медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.