Курские полицейские ищут владельцев потерянного детского самоката

Трёхколёсный транспорт кто-то оставил в парке имени Дзержинского в День города, 6 сентября

В Курске полицейские ищут владельцев потерянного детского самоката. Кто-то оставил трёхколёсный транспорт в парке имени Дзержинского в День города, 6 сентября.Стражи порядка, которые несли службу по охране общественного порядка, долгое время наблюдали за забытым имуществом, а вечером, по окончании смены, приняли решение забрать его с улицы. Заявлений о краже или утере самоката в отдел полиции до сих пор не поступало, поэтому стражи порядка пытаются найти хозяев через СМИ.Итак, трёхколёсный самокат марки «KREISS» красного цвета с жёлтыми колёсами воспроизводит музыку при движении. Владельцы могут обратиться в городское УМВД по адресу улица Добролюбова, 21. Уточнить информацию можно по телефону 36-66-66.