Куряне остались без горячей воды на месяц

ТАКТ».Накануне первых холодов часть домов в центре Курска осталась без горячей воды. Причиной тому – работы по реконструкции теплотрассы на улице Дружининская, которые проводит компания «Квадра». Обновление теплосети займет целый месяц и все это время жителям придется мириться с неудобствами. Не в восторге от происходящего также автомобилисты, они ежедневно вынуждены искать пути объезда, передает телеканал «
Жители нескольких домов в центре города испытывают сейчас трудности коммунального характера. Накануне отопительного сезона горожане остались без горячей воды. Несмотря на начало холодного времени года и сезон простуд компания ПАО «Квадра» продолжает испытания и проводит обновление теплосети.
Ранее «Квадра» уже обновляла трубопровод на улицах Белинского, Володарского и Мирная. Мирная, 50 лет Октября, Радищева остаются перекопанные и по сей день: здесь ведутся работы, сроки сдачи которых уже давно прошли.
И помимо этого, теперь компания решила обновить трубопровод и на улице Дружининская. Без горячего теплоснабжения остались жилые дома на
улицах Белинского, Дружининская, Щепкина и Советская. Среди зданий, которые остались без горячей воды есть несколько социальных учреждений, такие как, детская поликлиника и школа №2. Здесь сложности с горячим теплоснабжениям решают установленные водонагреватели. А вот жителям домов такой коммунальный бардак сильно портит настроение. Уже не первый раз они испытывают неудобства, связанные с отключением теплоснабжения.
– Каждый раз нужно нагревать воду. Ладно я еще относительно молодой. А каково пожилым женщинам? Надо нагреть воду и принести. Можно и обжечься по неосторожности. Что угодно может произойти. Ну а так терпимо. Лишь бы зимой было всё хорошо.
– У нас в квартирах газовые колонки, нам попроще. Соседям, конечно, тяжело.
– Они жалуются, что нет воды.
Для жителей домов, которые обслуживает ПАО «Квадра», проблемой является не только отсутствие горячей воды, но и качество обслуживания: вода из кранов идет мутная и с перебоями.
– Вода выглядит как парное молоко. Может вообще перестать идти. Я уже даже в суд обращалась. Жалобы никакие не принимают. Вот я уже 20 дней жду, когда меня примут и помогут разобраться с это проблемой. Это ужас! Это какой-то кошмар!
Компания начала проводить гидравлические обследования сети после многочисленных писем с просьбами заменить теплосеть. Но вместо того, чтобы сделать все летом, компания растянула ремонтные работы на несколько месяцев.
– Они давно должны были отремонтировать трубопровод. Мы писали заявления, мы просили их, и они это сделали. У нас очень часто не бывает горячей воды. И приходится подолгу ждать, когда она нагреется. Кстати, сейчас горячей воды опять нет. Сказали, что не будет месяц. Плохо, что это пришлось на сезон, когда уже становится холодно, но мы, конечно, надеемся на лучшее, что скоро все починят и вода у нас будет.
Еще вчера трудности испытывали и автомобилисты. На минувших выходных «Квадра» начала внеплановую реконструкцию труб на перекрестке улиц Дружининская, Дзержинского и Щепкина. Два дня на этом перекрестке были установлены знаки, предупреждающие водителей о ремонтных работах.
Автомобилисты и водители общественного транспорта объезжали этот участок дороги по соседним улицам.
Трубы на этом участке теплотрассы были сильно изношены. По словам пре-секретаря ПАО «Квадра», этот участок трубопровода нуждался в срочном обновлении.
Роман Дакалин, пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра» – «Курская генерация»: Тепломагистраль на улице Дружининской изначально не входила в план ремонта. Но гидравлические испытания и обследования показали, что сеть очень ветхая и ее надо заменить до отопительного сезона. Тепло от нее получают и жилые дома и социальные учреждения поэтому компания дополнительно выделила 18 миллионов рублей на реконструкцию. После закупочных процедур мы смогли начать непосредственно работу. Мы замени почти 800 метров старых труб на новые износостойкие со сроком службы 40 лет»
За два дня компания заменила ветхие трубы на улице Дружининская на новые. Однако полностью строительно-монтажные работы завершатся 12 октября. А между тем по прогнозам синоптиков погода в городе ожидается дождливая и холодная, и жителям центра города до начала отопительного сезона придется мерзнуть в своих квартирах.
Куряне остались без горячей воды на месяц
Обновление теплосети займет целый месяц и все это время жителям придется мириться с неудобствами