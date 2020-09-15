  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске на сэкономленные при реализации «БКАД» деньги отремонтируют улицу Ерёмина

На работы потратят более 12 миллионов рублей
В Курске на сэкономленные при реализации «БКАД» деньги отремонтируют улицу Ерёмина

Читайте также

На ремонт улицы Ерёмина в микрорайоне КЗТЗ Курска потратят более 12,2 миллионов рублей. Эти деньги удалось сэкономить при ремонте основных объектов по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. 

Протяженность улицы Ерёмина - 698 метров. Дорожники уже сняли старое дорожное покрытие и скоро ООО приступят к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. 

В ходе ремонта заменят бортовые камни и обустроят тротуары. После нанесут верхний слой дорожной одежды, изготовленный по методу объемного проектирования. Также специалисты нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области резко похолодает и начнутся дожди

В Курске во Всероссийский День Бега пройдет «Кросс нации»

Курские врачи начали делать прививки от коронавируса

В курском селе ПАЗ сбил 7-летнего велосипедиста

Куряне остались без горячей воды на месяц

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске