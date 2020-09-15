В Курске на сэкономленные при реализации «БКАД» деньги отремонтируют улицу Ерёмина
На работы потратят более 12 миллионов рублей
Протяженность улицы Ерёмина - 698 метров. Дорожники уже сняли старое дорожное покрытие и скоро ООО приступят к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.
В ходе ремонта заменят бортовые камни и обустроят тротуары. После нанесут верхний слой дорожной одежды, изготовленный по методу объемного проектирования. Также специалисты нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.