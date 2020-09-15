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Курские врачи начали делать прививки от коронавируса

Большие поступления вакцины в Курскую область ожидают к середине октября
Курские врачи начали делать прививки от коронавируса

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На прошлой неделе в Курскую область поступила первая, тестовая, партия вакцины от коронавируса. На первом этапе ее сомгут получить 42 медработника. Вакцинация уже началась. 

В числе первых, кто сделал прививку врач-дерматовенеролг Андрей Банарь и главная акушерка городского роддома Ольга Анохина, сообщает ГТРК "Курск".  

Большие поступления вакцины в регион ожидают к середине октября. В планах вакцинировать 60 процентов населения - в первую очередь это медики и работники социальной сферы.

Как сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий, как только вакцины станет достаточно примерно для 35 тысяч человек, откроется горячая линия и каждый желающий сможет бесплатно следать прививку. Он призвал вакцинироваться и взрослых, и детей. 


ФОТО - ГТРК "КУРСК"
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