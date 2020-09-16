Завтра половина Курска останется без воды

Холодную воду отключат на некоторых улицах Железнодорожного, Сеймского округов, микрорайон «КЗТЗ», в Северо-Западном и Юго-Западном районах

В четверг, 17 сентября часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, предупреждают в «Курскводоканале».Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной водыв часть Железнодорожного округа: на улицы Малых, Котлякова, Полевая с прилегающими,часть Сеймского округа: на улицы Литовская, Энгельса с прилегающими, микрорайон «КЗТЗ»,в Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы: на улицы 50 лет Октября с прилегающими, Дзержинского с прилегающими, Бойцов 9 Дивизии, Запольная, Пучковка, 2-я Орловская, Пирогова и Песковская.Курян просят сделать необходимый запас воды.Справка по телефону 70-06-14.