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Лента новостей / В регионе

Завтра половина Курска останется без воды

Холодную воду отключат на некоторых улицах Железнодорожного, Сеймского округов, микрорайон «КЗТЗ», в Северо-Западном и Юго-Западном районах
Завтра половина Курска останется без воды

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В четверг, 17 сентября часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, предупреждают в «Курскводоканале».

Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды 

в часть Железнодорожного округа: на улицы Малых, Котлякова, Полевая с прилегающими, 

часть Сеймского округа: на улицы Литовская, Энгельса с прилегающими, микрорайон «КЗТЗ», 

в Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы: на улицы 50 лет Октября с прилегающими, Дзержинского с прилегающими, Бойцов 9 Дивизии, Запольная, Пучковка, 2-я Орловская, Пирогова и Песковская.

Курян просят сделать необходимый запас воды.

Справка по телефону 70-06-14.
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