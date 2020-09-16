В этом году на курских дорогах погибли 25 пешеходов
С 16 по 30 сентября в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!»
С 16 по 30 сентября в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!». Группы нарядов ДПС проведут целевые профилактические мероприятия вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, расскажут курянам об обязательном использовании световозвращающих элементов в теменное время суток.
Не забудут инспекторы и про водителей - с ними проведут разъяснительную работу, также пройдут сходы граждан, сотрудниками полиции посетят предприятия и организация дорожно-транспортного комплекса.
Кроме этого, сотрудники ГИБДД обратят внимание на недостатки содержания и обустройства улично-дорожной сети и организации дорожного движения. По результатам этой работы в Госавтоинспекции обещают принять меры надзорного реагирования.