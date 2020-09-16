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Лента новостей / В регионе

В этом году на курских дорогах погибли 25 пешеходов

С 16 по 30 сентября в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!»
В этом году на курских дорогах погибли 25 пешеходов

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В этом году в Курской области произошло 241 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 25 человек, еще 220 получили ранения различной степени тяжести. Такую статистику приводит региональное УГИБДД. Нередко сами пешеходы становятся виновниками таких аварий, нарушая Правила дорожного движения - таких ДТП 73. Также среди основных причин таких аварий, отмечают в Госавтоинспекции, – нарушения правил проезда пешеходного перехода (88 ДТП).

С 16 по 30 сентября в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!». Группы нарядов ДПС проведут целевые профилактические мероприятия вблизи нерегулируемых пешеходных переходов,  расскажут курянам об обязательном использовании световозвращающих элементов в теменное время суток.

Не забудут инспекторы и про водителей - с ними проведут разъяснительную работу, также пройдут сходы граждан, сотрудниками полиции посетят предприятия и организация дорожно-транспортного комплекса.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД обратят внимание на недостатки содержания и обустройства улично-дорожной сети и организации дорожного движения. По результатам этой работы в Госавтоинспекции обещают принять меры надзорного реагирования.

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