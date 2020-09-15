В Курске во Всероссийский День Бега пройдет «Кросс нации»

Заявку на участие можно подать до 18 сентября

В Курске во Всероссийский День Бега, 19 сентября пройдут два больших спортивных мероприятия. В 10:40 на Триумфальной арке стартует городская осенняя легкоатлетическая эстафета, а в 11:30 начнется торжественное открытие «Кросса нации - 2020».Заявку на участие в «Кроссе нации» можно подать до 18 сентября. Регистрация проходит с 10 до 17 часов на северной трибуне стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО (ул. Ленина, 58). Также заявку можно будет подать в день проведения соревнований в стартовом городке с 9:30 до 11:00.Каждый участник должен представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и справку врача о допуске к соревнованиям. Участвовать в соревнованиях могут спортсмены, достигшие 14-летнего возраста.Первый старт «Кросса нации» состоится в полдень. Участникам предложат пять дистанций: 2, 4, 6, 8 и 12 км. Перед стартами пройдет традиционная разминка под руководством профессиональных фитнес-тренеров.Победителям и призерам «Кросса нации» вручат медали и дипломы Минспорта России.