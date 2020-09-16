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Под Курском Chevrolet врезался в отбойник и опрокинулся в кювет. Двое погибших

Авария произошла на автодороге Тросна-Калиновка
Под Курском Chevrolet врезался в отбойник и опрокинулся в кювет. Двое погибших

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Сегодня ранним утром на автодороге Тросна-Калиновка произошла авария, жертвами которой стали 29-летние мужчина и женщина. 

Как сообщили в региональном УМВД, ДТП случилось примерно в 5:30 на 109 км трассы. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo ехал со стороны поселка Хомутовка в сторону города Дмитриев. В пути следования он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. 

В результате водитель автомобиля и его пассажирка погибли на месте. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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