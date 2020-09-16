Под Курском Chevrolet врезался в отбойник и опрокинулся в кювет. Двое погибших

Авария произошла на автодороге Тросна-Калиновка

Сегодня ранним утром на автодороге Тросна-Калиновка произошла авария, жертвами которой стали 29-летние мужчина и женщина.Как сообщили в региональном УМВД, ДТП случилось примерно в 5:30 на 109 км трассы. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo ехал со стороны поселка Хомутовка в сторону города Дмитриев. В пути следования он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.В результате водитель автомобиля и его пассажирка погибли на месте. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.