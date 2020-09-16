Курские власти опубликовали список предприятий, загрязняющих Сейм

В списке 41 предприятие

№ п\п Список предприятий г. Курска, не соблюдающих нормативы предельно допустимого сброса сточных вод Сведения предоставлены МУП «Курскводоканал» 1 АО «Курский з-д КПД А.Ф.Дериглазова» 2 Ф-л ПАО «Квадра КГ «ПП КурТЭЦ-1» 3 ОАО «Курский завод «Маяк» 4 ООО «Курскрыбторг» 5 АО «Курскхлеб» 6 АО «Проект свежий хлеб» 7 ООО «Курская Пивоваренная Компания» 8 ООО «Лента» 9 ООО «Леруа Мерлен Восток» 10 ОАО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» 11 ООО ГК «Молочная Артель» 12 ФГУП «Курский НИИ» МО РФ ЗАРЯ 13 ФГУП «Курский НИИ» МО РФ ВОСХОД 14 ОАО «Энерго-сервис» - КЭАЗ 15 ООО «Исток+» 16 АО Кор-ция ГРИНН ф-л «Мегамаркет» 17 АО Корпорация ГРИНН ф-л «Линия-3» 18 ОАО «Курскрезинотехника» 19 ИП Макарова О.Л. (Автомойка Пучковка) 20 ИП Макарова О.Л. (Автомойка Малых) 21 ИП Макарова О.Л. (Автомойка Гаражная) 22 ООО «ЭКОТЕКС» 23 ОАО «Электроагрегат» 24 ОАО «Курский хладокомбинат» 25 ЗАО «Конти-Рус» (с) 26 ЗАО «Конти-Рус» (н) 27 АО «Конти-Рус» (Магистральный) 28 ГРЕЙН-РУС «Курский солод» 29 ТЦ «Европа 9» 30 ТЦ «Европа 30» 31 ТЦ «Европа 39» 32 ООО «Курское молоко» 33 ТЦ «Европа 55» 34 ТЦ «Европа 50» 35 ТЦ «Европа 40» 36 ТЦ «Европа 20» 37 ТЦ «Европа 15» 38 ТЦ «Европа 5» 39 ТЦ «Европа 10» 40 ТЦ «Европа 52» 41 ТЦ «Европа 29»

На совещании под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта обсудили ситуацию на городских очистных сооружениях. В начале сентября, напомним, экологи зафиксировали сброс канализационных вод в затон реки Сейм, который привел к загрязнению окружающей среды.Губернатору предоставили список предприятий, которые подключены к центральной канализации. В прошлом году экологи и надзорные органы уже выявляли 23 организации, не соблюдающие нормативы предельно допустимого сброса. В этом году в списке 41 предприятие.Как отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков, все предприятия обязали довели стоки до нормативного состояния. Все из них, кроме «Курскобувь» и «Курскмолоко», исправили замечания. Но в связи с тем, что производственный процесс продолжается, в этом году также зафиксированы превышения по 12 предприятиям. К ним будем применять уже более строгие санкции, подчеркнул чиновник.Особый экологический контроль установят за организациями на территории бывшего завода АПЗ-20, которые сбрасывают стоки в централизованную систему водоотведения без договора с «Курскводоканалом». Перекрыть им доступ к канализации нельзя, так как в зону отключения попадают жилые дома. Сейчас надзорные органы определяют размер ущерба, нанесенного окружающей среде. Всю ответственность за происходящее на очистных несет «Курскводоканал». В этом году предприятие и его руководство уже оштрафовали более чем на полмиллиона.Вместе с тем, как отмечает замгубернатора Алексей Смирнов, на загрязнение вод влияет аварийное состояние очистных сооружений и изношенное оборудование «Курскводоканала».Предотвратить повторные нарушения показателей работы очистных сооружений должна их реконструкция. На продолжение реконструкции требуется ещё 900 млн рублей. Из них 400 млн - аванс на изготовление оборудования. Планируется, что реконструкция очистных завершится на 2 года раньше запланированного срока – в середине 2021 года.В зелёной зоне этого списка находятся предприятия, количество сбросов которых минимально. В желтой - те, которые превышают нормативы, но проводят мероприятия по минимизации таких сбросов. В красной зоне предприятия, которые регулярно осуществляют сбросы и в данный момент не минимизируют их.Отмечается, что список регулярно обновляется, и позиции предприятий в нем могут меняться.