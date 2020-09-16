В Курске мастер маникюра перевела почти 80 тысяч аферистам за несуществующие перчатки
На одном из сайтов она нашла предложение по продаже специальных нитриловых перчаток по цене ниже рыночной и заказала крупную партию
Девушка созвонилась с сотрудниками представленной на сайте фирмы и перевела на указанный ими банковский счёт почти 80 тысяч рублей. Однако заказанных перчаток мастер так и не дождалась. Когда телефон аферистов, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, перестал отвечать, она обратилась в полицию.
Выяснилось, что в сети достаточно много негативных отзывов о ресурсе, на котором курянка делала заказ. Люди называют администраторов сайта мошенниками, которые берут 100% предоплату и обманывают клиентов, не прислав товар. С этими мнениями горожанка ознакомиться не успела, поэтому и потеряла деньги.
Сейчас по её заявлению в Западном отделе полиции возбудили уголовное дело, изучаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители ищут мошенников.