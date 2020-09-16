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Лента новостей / В регионе

В Курске мастер маникюра перевела почти 80 тысяч аферистам за несуществующие перчатки

На одном из сайтов она нашла предложение по продаже специальных нитриловых перчаток по цене ниже рыночной и заказала крупную партию
В Курске мастер маникюра перевела почти 80 тысяч аферистам за несуществующие перчатки

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В Курске мастер маникюра стала жертвой интернет-аферистов. На одном из сайтов она нашла предложение по продаже специальных нитриловых перчаток для тщательной защиты кожи рук. Цена на товар оказалась значительно ниже рыночной, и курянка решила приобрести очень крупную партию, чтобы сэкономить. 

Девушка созвонилась с сотрудниками представленной на сайте фирмы и перевела на указанный ими банковский счёт почти 80 тысяч рублей. Однако заказанных перчаток мастер так и не дождалась. Когда телефон аферистов, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, перестал отвечать, она обратилась в полицию. 

Выяснилось, что в сети достаточно много негативных отзывов о ресурсе, на котором курянка делала заказ. Люди называют администраторов сайта мошенниками, которые берут 100% предоплату и обманывают клиентов, не прислав товар. С этими мнениями горожанка ознакомиться не успела, поэтому и потеряла деньги. 

Сейчас по её заявлению в Западном отделе полиции возбудили уголовное дело, изучаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители ищут мошенников.
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