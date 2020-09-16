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Лента новостей / Спорт

Реванш между Поветкиным и Уайтом состоится 21 ноября

Британец заявил, что намерен нокаутировать россиянин
Реванш между Поветкиным и Уайтом состоится 21 ноября

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Матч-реванш между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и экс-носителем этого титула британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября. Промоутер россиянина Андрей Рябинский выразил уверенность, что прошедший бой помог Поветкину узнать слабые и сильные стороны противника и его команда сможет грамотно построить подготовку и подойти к реваншу в отличной форме и с хорошим планом на бой. Британец в свою очередь заявил, что намерен нокаутировать Поветкина в ответном бою. 

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
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