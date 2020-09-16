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Лента новостей / В регионе

На Курскую область надвигаются ливни и грозы

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
На Курскую область надвигаются ливни и грозы

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Региональное МЧС распространило штормовое предупреждение: на Курскую область надвигаются ливни, грозы и  шквалистый ветер. 

Так, по прогнозу Курского Гидрометцентра, в четверг, 17 сентября в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков синоптики не прогнозируют, а вот днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. 

При этом разгул стихии будет сопровождаться теплом. Ночью воздух прогреется до 8-13°С тепла, днем - до +23 - +28°С.

Во избежание несчастных случаев в непогоду спасатели просят курян соблюдать правила безопасности: обходите шаткие строения, а машину парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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