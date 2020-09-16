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В Курске дружинники начали патрулировать мемориал

Следить за порядком им помогают полицейские
В Курске дружинники начали патрулировать мемориал

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В Курске дружинники и полицейские начали патрулировать мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» и мемориальный комплекс «Курская дуга». Ранее такое поручение дал глава города. 

"Две недели назад увидел здесь подростков, которые прыгали на велосипедах, - рассказал начальник отдела по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений Антон Немцев. - Ребята приземлялись в метре от воинского захоронения. Поговорил с ними, оказалось, что они просто не знали, что этого делать нельзя, извинились".

Организаторы проекта рассчитывают, что в сработает принцип «равный – равному». В состав народных дружин входят студенты, власти надеютс, что они смогут лучше объяснить своим ровесникам, что нельзя использовать мемориальные места для спортивных тренировок. 

Сейчас в Курске действуют 7 отрядов народных дружин, в которых состоит 254 человека. Дружинники есть в КГМУ, ЮЗГУ, КГУ, КАГМС и в администрации Железнодорожного округа. Все дружины внесены в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, и имеют соответствующие удостоверения. 
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