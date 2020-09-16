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Куряне, страдающие онкологическими заболеваниями, получили необходимые лекарства только с помощью прокуратуры

Как выяснилось, региональный комитет здравоохранения не организовал вовремя закупку препаратов
Куряне, страдающие онкологическими заболеваниями, получили необходимые лекарства только с помощью прокуратуры

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Куряне, страдающие онкологическими заболеваниями, получили необходимые лекарства только с помощью прокуратуры. В ведомство пожаловались на нарушение прав на бесплатное лекарственное обеспечение двое горожан. 

Как показала проверка, региональный комитет здравоохранения не организовал вовремя закупку выдачу пациентам препаратов, в ежедневном приеме которых они нуждались по медицинским показаниям. Ждать выдачи лекарств им пришлось несколько месяцев. 

Это создавало угрозу жизни и здоровью лиц с ограниченными возможностями здоровья, отмечают в прокуратуре.

По итогам проверки, прокурор Центрального административного округа Курска внес председателю комитета здравоохранения представление, в котором потребовал устранить нарушения. Отмечается, что требования прокурора удовлетворены. Пациенты обеспечены жизненно необходимыми противоопухолевыми препаратами.

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