Куряне, страдающие онкологическими заболеваниями, получили необходимые лекарства только с помощью прокуратуры
Как выяснилось, региональный комитет здравоохранения не организовал вовремя закупку препаратов
Как показала проверка, региональный комитет здравоохранения не организовал вовремя закупку выдачу пациентам препаратов, в ежедневном приеме которых они нуждались по медицинским показаниям. Ждать выдачи лекарств им пришлось несколько месяцев.
Это создавало угрозу жизни и здоровью лиц с ограниченными возможностями здоровья, отмечают в прокуратуре.
По итогам проверки, прокурор Центрального административного округа Курска внес председателю комитета здравоохранения представление, в котором потребовал устранить нарушения. Отмечается, что требования прокурора удовлетворены. Пациенты обеспечены жизненно необходимыми противоопухолевыми препаратами.