Как выяснилось, региональный комитет здравоохранения не организовал вовремя закупку препаратов

Куряне, страдающие онкологическими заболеваниями, получили необходимые лекарства только с помощью прокуратуры. В ведомство пожаловались на нарушение прав на бесплатное лекарственное обеспечение двое горожан.Как показала проверка, региональный комитет здравоохранения не организовал вовремя закупку выдачу пациентам препаратов, в ежедневном приеме которых они нуждались по медицинским показаниям. Ждать выдачи лекарств им пришлось несколько месяцев.Это создавало угрозу жизни и здоровью лиц с ограниченными возможностями здоровья, отмечают в прокуратуре.По итогам проверки, прокурор Центрального административного округа Курска внес председателю комитета здравоохранения представление, в котором потребовал устранить нарушения. Отмечается, что требования прокурора удовлетворены. Пациенты обеспечены жизненно необходимыми противоопухолевыми препаратами.