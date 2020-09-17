В этом году курский аэропорт принял более 32 тысяч пассажиров
Новый аэровокзал должны построить через три года
Строительства нового аэровокзального комплекса обсудили на совещании с губернатором. В этом году государственная экспертиза проектов Курской области выдала положительное заключение, инвестор был готов приступить к работам. Но стоимость проекта увеличилась. Тогда было решено воплотить проект через механизм концессии. Главе региона представили возможные финансово-правовые модели. Их предстоит детально проанализировать, рассчитать финансовые затраты и возможные риски. После этого областная администрация выберет способ реализации проекта.
Роман Старовойт подчеркнул, что новый терминал необходим региону, окончание строительства запланировано на 2023 год.