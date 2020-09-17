  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году курский аэропорт принял более 32 тысяч пассажиров

Новый аэровокзал должны построить через три года
В этом году курский аэропорт принял более 32 тысяч пассажиров

Читайте также

В прошлом году курский аэровокзал принял рекордное количество пассажиров – почти 37 тысяч человек. Это практически наполовину выше показателей 2018 года. Выполнено 680 рейсов по шести направлениям. Некоторые полеты были введены дополнительно. А за 8 месяцев этого года услугами курского аэропорта уже воспользовались более 32 тысяч пассажиров. За последние годы пассажиропоток значительно вырос и действующий международный аэропорт с нагрузкой не справляется, требуется и реконструкция инфраструктуры.

Строительства нового аэровокзального комплекса обсудили на совещании с губернатором. В этом году государственная экспертиза проектов Курской области выдала положительное заключение, инвестор был готов приступить к работам. Но стоимость проекта увеличилась. Тогда было решено воплотить проект через механизм концессии. Главе региона представили возможные финансово-правовые модели. Их предстоит детально проанализировать, рассчитать финансовые затраты и возможные риски. После этого областная администрация выберет способ реализации проекта. 

Роман Старовойт подчеркнул, что новый терминал необходим региону, окончание строительства запланировано на 2023 год. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области усилят работу по розыску уклонистов

Курянин воровал в супермаркетах кофе

В Курской области самыми коррумпированными сферами оказались здравоохранение, образование и культура

В Курске из-за открывшейся двери машины произошло ДТП

С понедельника в Курске откроются театры и концертные залы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске