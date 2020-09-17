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На выходных в Курской области пройдет финал Кубка России по триатлону

Спортсмены будут состязаться в плавании, велоспорте и беге
На выходных в Курской области пройдет финал Кубка России по триатлону

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На выходных в Курской области пройдет финал Кубка России по триатлону. Соревнования пройдут  в Курчатове 19-20 сентября. 

В первый день пройдет чемпионат и первенство Курской области по триатлону (спринт). В состязаниях по плаванию, велоспорту и бегу примут участие около 200 спортсменов. 20 сентября пройдёт финал Кубка России, на который съедутся около 300 сильнейших спортсменов страны. 

Плавательный этап состоится на Курчатовском водохранилище, участникам предстоит проплыть по 2 круга по 375 м каждый. Велосипедный этап (20 км) пройдет в 3 круга по 6670 метров по улицам Космонавтов, Молодежной и Коммунистическому проспекту. Беговая дистанция (5 км) сформирована из 2 кругов по набережной Курчатова. В эстафете участвуют команды из трех спортсменов, каждый из которых должен будет пройти один из этапов.
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