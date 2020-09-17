В Курске из-за открывшейся двери машины произошло ДТП

Подросток на скутере врезался в эту дверь, а потом в попутную "Ладу Гранта"

16 сентября в Курске на улице Заводской, рядом с домом №45 из-за открывшейся двери автомобиля произошла авария, в результате которой пострадали два подростка.Как сообщили в ГИБДД, утром, в девятом часу 36-летняя автомобилистка стала открывать левую со стороны водителя дверь своего припаркованного у края проезжей части "Рено Сандеро". В дверь врезался "Скутер Мотолэнд", под управление 16-летнего подростка. После удара скутер столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Лада Гранта",за рулем которого был 45-летний водитель.В результате ДТП различные травмы получили водитель скутера и его ровесник пассажир.