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В Курске из-за открывшейся двери машины произошло ДТП

 Подросток на скутере врезался в эту дверь, а потом в попутную "Ладу Гранта"

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16 сентября в Курске на улице Заводской, рядом с домом №45 из-за открывшейся двери автомобиля произошла авария, в результате которой пострадали два подростка. 

Как сообщили в ГИБДД, утром, в девятом часу 36-летняя автомобилистка стала открывать левую со стороны водителя дверь своего припаркованного у края проезжей части "Рено Сандеро". В дверь врезался "Скутер Мотолэнд", под управление 16-летнего подростка. После удара скутер столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Лада Гранта",за рулем которого был 45-летний водитель.  

В результате ДТП различные травмы получили водитель скутера и его ровесник пассажир.
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