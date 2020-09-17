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В Курске вне закона окажутся 120 «наливаек»

С 1-го января придется закрыться заведениям с площадью менее 30 квадратных метров
В Курске вне закона окажутся 120 «наливаек»

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Курская администрация предупредила владельцев местных «наливаек» о том, что скоро им придется закрыться. Депутаты областной Думы недавно объявили все расположенные на первых этажах многоэтажек или рядом с ними "наливайки" с площадью менее 30 квадратных метров вне закона. Под запрет попадут около 120 подобных заведений. 

В мэрии напоминают о штрафах за нарушение закона: на граждан от 1 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от трех 3 до 4 тысяч, на юридических лиц – от 20 до 30 тысяч. 

Как отмечают власти, новый закон, который вступит в силу 1 января 2021 года, позволит сократить количество таких заведений и оставить предприятия общественного питания с полноценными торговыми залами и местами для посетителей. 
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