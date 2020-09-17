В Курске обсудили как улучшить качество медицинской помощи

ТАКТ". Инициатива откровенно поговорить о хорошем, и о плохом в сфере здравоохранения, принадлежала региональному Росздавнадзору.Как улучшить качество медицинской помощи - обсуждали в Курске во Всемирный День безопасности пациента, сообщает телеканал "
На конференции, посвящённой Всемирному Дню безопасности пациентов, в Курске врачи говорили эффективности лечения и качестве медицинской помощи. Поводом для этого послужил, в том числе, недавний резонансный случай, который произошёл в Горшеченском районе. Тогда 81-летнюю пациентку центральной районной больницы сочли мёртвой и отправили в морг. Женщина была ещё жива, что обнаружили только через несколько часов. Позже её перевезли в областную клиническую больницу Курска, где пенсионерка скончалась.
Елена Тарасова, заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курской области: Конечно, там были особенности состояния пациентки, которые были недооценены и врачом в какой-то степени. Самое большое – это, конечно, организационные моменты в самом лечебном учреждении.
В настоящий момент в отношении врачей Горшеченской ЦРБ проводится проверка с участием Следственного комитета и прокуратуры. Как отметили специалисты территориального органа Росздравнадзора, за последние годы подобный случай является единственным. При этом осложнения при некачественном лечении в регионе не редки, отмечает замруководителя Территориального органа Росздравнадзора Елена Тарасова. Причины разные – халатность медработников, побочные реакции на лекарства, несоблюдение рекомендаций врача, ошибки самих пациентов.
Елена Тарасова, заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курской области: В первую очередь, у нас были такие случаи, когда была нежелательная побочная реакция на применение антибиотика. Препарат соответствовал требованиям. Была проблема, связанная с тем, что пациенты неправильно разводили препарат, они его разводили лидокаином и лидокаин как анестетик, препарат, который применяется в стоматологии, вызывал анафилактический шок вплоть до летальных исходов.
Специалисты отметили, что сделать лечение качественным в руках и у самих пациентов. Врачи рекомендуют своевременно проходить диспансеризацию, чтобы выявить болезни на ранней стадии и повышать собственный уровень медицинской грамотности.
В Курске обсудили как улучшить качество медицинской помощи
Инициатива откровенно поговорить о хорошем, и о плохом в сфере здравоохранения, принадлежала региональному Росздавнадзору