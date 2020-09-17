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Две жительницы Курской области, пытаясь снять жилье в Москве, стали жертвами мошенников

Обе перевели аферистам предоплату за жилье, которого не видели
Две жительницы Курской области, пытаясь снять жилье в Москве, стали жертвами мошенников

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Две жительницы Железногорска стали жертвами мошенников, решая квартирный вопрос. 

Так, студентка столичного ВУЗа, пыталась получить комнату в общежитии. Информацию с просьбой о содействии в предоставления места она разместила в группе своего университета в соцсети. С девушкой связались неизвестные лица и предложили решить вопрос за 20 тысяч рублей. Она согласилась и перевела деньги. Когда собеседники перестали выходить на связь, студентка поняла, что общалась с аферистами и обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что девушке звонили из Башкортостана.

Вторая жертва дистанционных аферистов пыталась снять жилье в Москве, для своего ребенка студента. Объявление об аренде комнаты она нашла в интернете и позвонила по указанному телефону, считая, что общается с хозяйкой квартиры. Договорившись об условиях и цене, женщина через банковское мобильное приложение перевела предоплату в 10 тысяч рублей. Уже через несколько минут объявление пропало с сайта, а указанный в нём телефон оказался выключен. Сейчас полицейские занимаются розыском предприимчивых жителей столицы.

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