Жители Курской области могут отправлять посылки по номеру телефона

Это позволит сэкономить время и сократить до минимума пребывание в почтовом отделении

Теперь клиенты Почты России при отправке посылки могут не указывать адрес получателя или его ФИО, достаточно просто ввести мобильный номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги. Новый сервис бесплатный и доступен для всех пользователей мобильного приложения Почты России, говорится в пресс-релизе компании.Чтобы включить функцию отправки посылок по номеру телефона, необходимо зайти в раздел «Мой профиль» мобильного приложения Почты России, выбрать вкладку «Еще», указать свой почтовый адрес (он нужен для привязки отделения почтовой связи, в адрес которого будут приходить посылки) и разрешить «Отправку по номеру телефона». Посылку доставят до востребования в то отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле.Услуга отправки посылок по номеру телефона позволяет жителям Курской области экономить время при отправке почты и сократить до минимума пребывание в почтовом отделении.Отмечается, что Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу. Сервис доступен, если получатель разрешил принимать посылки по номеру телефона и указал свой адрес в мобильном приложении Почты России. При этом отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные будут скрыты.