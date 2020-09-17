Жители Курской области могут отправлять посылки по номеру телефона
Это позволит сэкономить время и сократить до минимума пребывание в почтовом отделении
Чтобы включить функцию отправки посылок по номеру телефона, необходимо зайти в раздел «Мой профиль» мобильного приложения Почты России, выбрать вкладку «Еще», указать свой почтовый адрес (он нужен для привязки отделения почтовой связи, в адрес которого будут приходить посылки) и разрешить «Отправку по номеру телефона». Посылку доставят до востребования в то отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле.
Услуга отправки посылок по номеру телефона позволяет жителям Курской области экономить время при отправке почты и сократить до минимума пребывание в почтовом отделении.
Отмечается, что Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу. Сервис доступен, если получатель разрешил принимать посылки по номеру телефона и указал свой адрес в мобильном приложении Почты России. При этом отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные будут скрыты.