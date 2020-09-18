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Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать свет

Меньше всего отключений запланировано в Центральном округе
Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать свет

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На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим, на некоторых улицах будут отключать свет. 

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 21 по 25 сентября с 9-00 до 17-00: 

1-й Парковый переулок д. 2-12, д. 1-11, 2-й Парковый переулок д. 2-6, д. 1-11, ул. Краснополянская д. 19-21, д. 2-12, ПЛК д. 61, 3-7 Краснополянские переулки, 
Краснополянский проезд; ул. Черняховского д. 35-61 

Телефон для справок: 32-32-15. 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

21 сентября с 9-00 до 16-00: 

ул. Верхняя Казацкая д. 181 – 201 

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 21 по 25 сентября с 9-00 до 17-00: 

ул. 2-я Кожевенная д. 6-12; ул. 9-я Января д. 5-11, д. 4-14 

24 сентября с 13-30 до 16-00: 

ул. 1-я Вишневая д. 1-16 , ул. 2-я Вишневая д. 1-11, Вишневый переулок д. 1-15, ул. 2-й Щигровская д. 57-81, д. 66-110, 5-й Щигровский переулок д. 3-18 , 3-й Щигровский переулок д. 12-18 

Телефон для справок: 26-32-10. 

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