Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать свет

Меньше всего отключений запланировано в Центральном округе

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим, на некоторых улицах будут отключать свет.1-й Парковый переулок д. 2-12, д. 1-11, 2-й Парковый переулок д. 2-6, д. 1-11, ул. Краснополянская д. 19-21, д. 2-12, ПЛК д. 61, 3-7 Краснополянские переулки,Краснополянский проезд; ул. Черняховского д. 35-61ул. Верхняя Казацкая д. 181 – 201ул. 2-я Кожевенная д. 6-12; ул. 9-я Января д. 5-11, д. 4-14ул. 1-я Вишневая д. 1-16 , ул. 2-я Вишневая д. 1-11, Вишневый переулок д. 1-15, ул. 2-й Щигровская д. 57-81, д. 66-110, 5-й Щигровский переулок д. 3-18 , 3-й Щигровский переулок д. 12-18