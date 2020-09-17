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На старую плитку с Театральной площади Курска претендуют Детский дом творчества и детская поликлиника

Власти в течение недели определят необходимый объем плитки
На старую плитку с Театральной площади Курска претендуют Детский дом творчества и детская поликлиника

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Старую плитку с Театральной площади могут уложить в Сеймском округе Курска. И.о. главы горадминистрации Наталия Бастрикова осмотрела объекты. 

В окружную администрацию обратился директор Детского дома творчества на улице Пигорева. Учреждение готово взять на себя выполнение работ по укладке плитки. Заместителю главы администрации Василию Волобуеву и председателю комитета городского хозяйства Игорю Агищеву поручено определить точный объем необходимой плитки.

Также один из местных индивидуальных предпринимателей готов благоустроить тротуар, ведущий к детской поликлинике на улице Энергетиков. Сейчас мамы с детьми вынуждены пользоваться необустроенной тропинкой. Власти пообещали в течение недели проработать схему организации будущего тротуара и просчитать необходимый объем плитки.  

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