На старую плитку с Театральной площади Курска претендуют Детский дом творчества и детская поликлиника
Власти в течение недели определят необходимый объем плитки
В окружную администрацию обратился директор Детского дома творчества на улице Пигорева. Учреждение готово взять на себя выполнение работ по укладке плитки. Заместителю главы администрации Василию Волобуеву и председателю комитета городского хозяйства Игорю Агищеву поручено определить точный объем необходимой плитки.
Также один из местных индивидуальных предпринимателей готов благоустроить тротуар, ведущий к детской поликлинике на улице Энергетиков. Сейчас мамы с детьми вынуждены пользоваться необустроенной тропинкой. Власти пообещали в течение недели проработать схему организации будущего тротуара и просчитать необходимый объем плитки.