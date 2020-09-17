На старую плитку с Театральной площади Курска претендуют Детский дом творчества и детская поликлиника

Власти в течение недели определят необходимый объем плитки

Старую плитку с Театральной площади могут уложить в Сеймском округе Курска. И.о. главы горадминистрации Наталия Бастрикова осмотрела объекты.В окружную администрацию обратился директор Детского дома творчества на улице Пигорева. Учреждение готово взять на себя выполнение работ по укладке плитки. Заместителю главы администрации Василию Волобуеву и председателю комитета городского хозяйства Игорю Агищеву поручено определить точный объем необходимой плитки.Также один из местных индивидуальных предпринимателей готов благоустроить тротуар, ведущий к детской поликлинике на улице Энергетиков. Сейчас мамы с детьми вынуждены пользоваться необустроенной тропинкой. Власти пообещали в течение недели проработать схему организации будущего тротуара и просчитать необходимый объем плитки.