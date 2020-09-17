Курская область. Медиков из суджанской больницы, лечивших пациента с ожогами холодной водой, привлекут к дисциплинарной ответственности

Региональный комздрав завершил проверку инцидента и выявил нарушения

Региональный комитет здравоохранения завершил проверку инцидента, произошедшего с госпитализированным в Суджанскую ЦРБ пациентом. Напомним, как сообщалось в соцсетях, мужчину с ожогами 70% поверхности тела лечили «поливанием холодной водой».В ходе проверки установлено, что пациент поступил в хирургическое отделение райбольницы 3 августа, на следующий день его с помощью вертолета санавиации перевезли в Курскую областную клиническую больницу, где ему провели комплексное лечение, в том числе оперативное. Несмотря на интенсивную терапию, состояние пациента оставалось тяжёлым. К сожалению, мужчина скончался 13 августа.Специальная комиссия, в состав которой вошли практикующие врачи по направлениям «Хирургия» и «Анестезиология-реанимация» оценили организацию медицинской помощи, действия врачей Суджанской больницы и выбранную тактику лечения. В результате комиссия выявила нарушения. Сотрудников, оказывавших помощь пациенту в районной больнице, привлекут к дисциплинарной ответственности.