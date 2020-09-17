Курская область. Медиков из суджанской больницы, лечивших пациента с ожогами холодной водой, привлекут к дисциплинарной ответственности
Региональный комздрав завершил проверку инцидента и выявил нарушения
В ходе проверки установлено, что пациент поступил в хирургическое отделение райбольницы 3 августа, на следующий день его с помощью вертолета санавиации перевезли в Курскую областную клиническую больницу, где ему провели комплексное лечение, в том числе оперативное. Несмотря на интенсивную терапию, состояние пациента оставалось тяжёлым. К сожалению, мужчина скончался 13 августа.
Специальная комиссия, в состав которой вошли практикующие врачи по направлениям «Хирургия» и «Анестезиология-реанимация» оценили организацию медицинской помощи, действия врачей Суджанской больницы и выбранную тактику лечения. В результате комиссия выявила нарушения. Сотрудников, оказывавших помощь пациенту в районной больнице, привлекут к дисциплинарной ответственности.