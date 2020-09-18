Курский губернатор пообещал чаще отвечать на комментарии в соцсетях

Ежедневно Роману Старовойту поступает более 300 запросов в личные сообщения «ВКонтакте»

13% жителей Курска и 5,5% жителей области подписаны на курского губернатора в соцсети «ВКонтакте». Как отметил Роман Старовойт на своей странице, он читает все комментарии, на некоторые отвечает. Глава региона пообещал делать это чаще, отметив, что социальные сети в современном мире — самый важный канал связи с гражданами.Обращения, поступающие губернатору в личные сообщения он обрабатывает вместе с помощниками. Сейчас, по его словам, ежедневно поступает более 300 запросов и ответить быстро получается не всегда. Однако по сравнению с прошлым годом удалось отладить систему и каждое обращение читается и превращается в конкретное поручение ответственным лицам, подчеркнул Роман Старовойт."Я рад конструктивной критике и за личное мнение или острый вопрос не блокирую. Очень прошу соблюдать только два простых правила: общаться корректно, вежливо, без матерной брани и не распространять опасные фейки (например, о коронавирусе)", - подытожил губернатор.