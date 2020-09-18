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В Курской картинной галерее открывается выставка произведений из Русского музея

Экспозиция «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков» будет работать с 19 сентября до 8 ноября 
В Курской картинной галерее открывается выставка произведений из Русского музея

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В Курской государственной картинной галерее открывается выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков». Экспозиция будет работать с 19 сентября до 8 ноября. 

Все произведения на этой выставке предоставлены Государственным Русским музеем. В экспозицию вошли произведения художников русской школы XVIII–XX веков А.Г. Антропова, В.Л. Боровиковского, А.Г. Венецианова, Р.И. Фелицина, К.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко, М.К. Башкирцевой, Н.Н. Беккер, Б.М. Кустодиева, З.Е. Серебряковой, Н.С. Гончаровой, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.В. Щекатихиной-Потоцкой, А.В. Шевченко, Н.И. Нестеровой и других мастеров.

Экспозиция разнообразна по хронологии, вариация тем и стилей довольно широка. Особый раздел представляют предметы декоративно-прикладного искусства – фарфоровая пластика, посуда 1920-1930-х, 1950-х годов, оригинальность и художественные достоинства которых неоспоримы.
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