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«Квадра» завершила реконструкцию участка тепломагистрали на улице 50 лет Октября в Курске

Новый износостойкий трубопровод должен прослужить почти полвека
«Квадра» завершила реконструкцию участка тепломагистрали на улице 50 лет Октября в Курске

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«Квадра» завершила реконструкцию участка первой тепломагистрали ТЭЦ на улице 50 лет Октября в Курске. Теплоэнергетики заменили 1230 м старой сети, уложили износостойкий трубопровод, который прослужит 40 лет. 

Как отметили в компании, в месте пролегания сети нет ливневой канализации, и реконструкция позволит исключить риски повреждения, связанные с подтоплением сточными водами. Сеть оснащена дистанционным контролем, благодаря чему можно оперативно отслеживать ее техническое состояние.

После завершения монтажа специалисты проверили качество работ, испытав участок теплотрассы на прочность и плотность. Отмечается, что заданные нагрузки сеть выдержала. 

Реконструкция этого участка обошлась компании почти в 70 млн рублей.
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