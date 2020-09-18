«Квадра» завершила реконструкцию участка тепломагистрали на улице 50 лет Октября в Курске

Новый износостойкий трубопровод должен прослужить почти полвека

«Квадра» завершила реконструкцию участка первой тепломагистрали ТЭЦ на улице 50 лет Октября в Курске. Теплоэнергетики заменили 1230 м старой сети, уложили износостойкий трубопровод, который прослужит 40 лет.Как отметили в компании, в месте пролегания сети нет ливневой канализации, и реконструкция позволит исключить риски повреждения, связанные с подтоплением сточными водами. Сеть оснащена дистанционным контролем, благодаря чему можно оперативно отслеживать ее техническое состояние.После завершения монтажа специалисты проверили качество работ, испытав участок теплотрассы на прочность и плотность. Отмечается, что заданные нагрузки сеть выдержала.Реконструкция этого участка обошлась компании почти в 70 млн рублей.