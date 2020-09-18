«Квадра» завершила реконструкцию участка тепломагистрали на улице 50 лет Октября в Курске
Новый износостойкий трубопровод должен прослужить почти полвека
Как отметили в компании, в месте пролегания сети нет ливневой канализации, и реконструкция позволит исключить риски повреждения, связанные с подтоплением сточными водами. Сеть оснащена дистанционным контролем, благодаря чему можно оперативно отслеживать ее техническое состояние.
После завершения монтажа специалисты проверили качество работ, испытав участок теплотрассы на прочность и плотность. Отмечается, что заданные нагрузки сеть выдержала.
Реконструкция этого участка обошлась компании почти в 70 млн рублей.