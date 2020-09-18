Курский губернатор обсудил проблему Кукуевки с замминистра природных ресурсов
Роман Старовойт намерен встречаться с представителями Минприроды каждый месяц
Также ведутся переговоры и о механизме оформления жилищ, возведённых без разрешения. Однако основным способом решения проблемы Кукуевки остаётся принятие правительством постановления об особо охраняемых природных территориях. Сейчас проект находится на повторном согласовании в кабмине, - добавил Старовойт.
Чтобы держать руку на пульсе, губернатор будет встречаться с представителями Минприроды каждый месяц.