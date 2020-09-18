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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор обсудил проблему Кукуевки с замминистра природных ресурсов

Роман Старовойт намерен встречаться с представителями Минприроды каждый месяц
Курский губернатор обсудил проблему Кукуевки с замминистра природных ресурсов

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В курской Кукуевке теперь может начаться согласование домов, которые построены с разрешением на строительство, сообщил губернатор. Накануне он обсудил проблему с заместителем министра природных ресурсов и экологии Еленой Пановой. На встрече достигнута договоренность о подписании протокола о намерениях региональной администрации с Минприроды. Сформирована совместная рабочая группа, которая в еженедельном режиме будет отрабатывать все вопросы, касающиеся заповедника.

Также ведутся переговоры и о механизме оформления жилищ, возведённых без разрешения. Однако основным способом решения проблемы Кукуевки остаётся принятие правительством постановления об особо охраняемых природных территориях. Сейчас проект находится на повторном согласовании в кабмине, - добавил Старовойт.

Чтобы держать руку на пульсе, губернатор будет встречаться с представителями Минприроды каждый месяц. 
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