  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области ожидаются первые заморозки

Днем облачно и прохладно, преимущественно без дождей
На выходных в Курской области ожидаются первые заморозки

Читайте также

На выходных в Курской области ожидаются первые заморозки, сообщает «Центрально-Черноземное УГМС».

В субботу, 19 сентября по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ночью по области ожидается всего 3-8ºС тепла, днем воздух прогреется до +13 - +18ºС. В Курске днем чуть прохладнее - до 16ºС тепла.

В воскресенье прогнозируют примерно те же температуры: +4 - +9ºС ночью и до +18ºС днем.

В ночь на 21 сентября температуры будут колебаться от 0 до 5ºС тепла, местами возможны заморозки до +2ºС.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Куряне смогут съездить в Москву на поезде дешевле обычного

С начала осени четверо курян отравились грибами

Более 200 километров курских теплосетей переданы в концессию «Квадре» на 15 лет

Курянка купила в Москве енотов, но они так и не приехали

В Курске больницу скорой медицинской помощи объединили с городским роддомом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске