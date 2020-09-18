Днем облачно и прохладно, преимущественно без дождей

На выходных в Курской области ожидаются первые заморозки, сообщает «Центрально-Черноземное УГМС».В субботу, 19 сентября по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.Ночью по области ожидается всего 3-8ºС тепла, днем воздух прогреется до +13 - +18ºС. В Курске днем чуть прохладнее - до 16ºС тепла.В воскресенье прогнозируют примерно те же температуры: +4 - +9ºС ночью и до +18ºС днем.В ночь на 21 сентября температуры будут колебаться от 0 до 5ºС тепла, местами возможны заморозки до +2ºС.