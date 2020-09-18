Курянин попытался украсть из ломбарда украшение стоимостью более 150 тысяч рублей

Выяснилось, что на его счету более десяти краж из магазинов







В Курске задержали 38-летнего мужчину, который попытался ограбить ломбард на улице Сумская.Вечером курянин под видом покупателя вошёл в торговый зал, попросил показать ему украшения и стал их мерить. Выбрав самую дорогостоящую золотую цепочку с кулоном, стоимостью более 150 тысяч рублей, надел ее на шею и продолжил беседовать с администратором. Когда продавец на секунду отвернулась, грабитель выскочил из зала и попытался убежать. Его остановили охранники, забрали цепочку и отпустили. Позднее сотрудники ломбарда сообщили о произошедшем в полицию и передали записи с камеры видеонаблюдения.Личность грабителя стражи порядка выяснили в течение суток и задержали его. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина признался в преступлении. В дальнейшем выяснилось, что он причастен и к другим кражам - на его счету более десяти хищений из разных магазинов города. По всем фактам также возбуждены уголовные дела. Отмечается, что наказание подозреваемому назначат по совокупности совершенных преступлений.