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Курянин попытался украсть из ломбарда украшение стоимостью более 150 тысяч рублей

Выяснилось, что на его счету более десяти краж из магазинов


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В Курске задержали 38-летнего мужчину, который попытался ограбить ломбард на улице Сумская. 

Вечером курянин под видом покупателя вошёл в торговый зал, попросил показать ему украшения и стал их мерить. Выбрав самую дорогостоящую золотую цепочку с кулоном, стоимостью более 150 тысяч рублей, надел ее на шею и продолжил беседовать с администратором. Когда продавец на секунду отвернулась, грабитель выскочил из зала и попытался убежать. Его остановили охранники, забрали цепочку и отпустили. Позднее сотрудники ломбарда сообщили о произошедшем  в полицию и передали записи с камеры видеонаблюдения. 

Личность грабителя стражи порядка выяснили в течение суток и задержали его. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина признался в преступлении. В дальнейшем выяснилось, что он причастен и к другим кражам - на его счету более десяти хищений из разных магазинов города. По всем фактам также возбуждены уголовные дела. Отмечается, что наказание подозреваемому назначат по совокупности совершенных преступлений. 
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