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Более 200 километров курских теплосетей переданы в концессию «Квадре» на 15 лет

В течение трех ближайших лет «Квадра» реконструирует в Курске 28 участков теплосетей
Более 200 километров курских теплосетей переданы в концессию «Квадре» на 15 лет

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Накануне в Минстрое России губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов подписали концессионное соглашение между Курской областью и компанией. 

Согласно тексту документа, регион передает компании 244 километра тепловых сетей и 33 центральных тепловых пункта на 15 лет. Сумма инвестиций для обслуживания сетей - почти 2 миллиарда рублей, из них 100 миллионов – средства из областного и городского бюджетов. 

Заключенное соглашение подразумевает реконструкцию теплосетей, замену оборудования теплопунктов и установку системы погодного регулирования. В течение трех ближайших лет «Квадра» реконструирует в в Центральном и Железнодорожном округах Курска 28 участков теплосетей на сумму более 642 млн рублей. Работы начнутся в следующем году.

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