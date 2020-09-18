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Курянка купила в Москве енотов, но они так и не приехали

Горожанка была убеждена, что животных отправят в Курск на поезде без сопровождения
Курянка купила в Москве енотов, но они так и не приехали

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В последнее время участились случаи обращения курян в линейный отдел МВД России на транспорте - горожане сообщают о мошенниках в поездах.

Так, курянка обратилась в полицию с заявлением о привлечении к ответственности неустановленное лицо, которое мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами за покупку двух енотов в Москве. Животные должны были приехать из столицы в Курск поездом, но так и не приехали. 

Еще один житель Курска ждал щенка шпица, который тоже, как был уверен горожанин, должен был прибыть на поезде. В результате курянин просит правоохранителей принять меры к установлению лица, у которого он через интернет-сайт «Юла» приобрел собаку. 

Стражи порядка напоминают курянам, что доставка животных железнодорожным транспортом не осуществляется. Работники транспорта не оказывают услуг по перевозке животных. 
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