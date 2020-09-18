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С начала осени четверо курян отравились грибами

К неприятным последствием привело употребление в пищу толкачиков и рядовок нового урожая, собранных под Курском и в Золотухинском районе

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С начала сезона четверо курян отравились грибами, сообщает местное управление Роспотребнадзора. Детей, к счастью, среди них нет, пострадавшие - люди в возрасте от 17 до 52 лет. Они прошли лечение, сейчас их жизни ничего не угрожает.  

К неприятным последствием привело употребление в пищу толкачиков и рядовок нового урожая, собранных под Курском и в Золотухинском районе. 

Специалисты напоминают, что основная  причина  отравлений - сбор и употребление неизвестных грибов. Чаще всего к печальным последствиям приводит употребление рядовок, среди которых насчитывается  несколько видов, являющихся  несъедобными или смертельно  ядовитыми: это ядовитая, тигровая, сросшаяся, скученная, серно-желтая. Их легко можно принять за съедобные, так как имеют приятный  вкус  и  запах, и не ассоциируются  с  ядовитыми грибами.

Также к отравлению может привести употребление условно съедобных грибов  при  нарушении  правил  приготовления - сморчков,  волнушки розовой, груздей черных, рядовок фиолетовых.  

В Роспотребнадзоре напоминают главное правило - собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны.
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