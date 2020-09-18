С начала осени четверо курян отравились грибами

К неприятным последствием привело употребление в пищу толкачиков и рядовок нового урожая, собранных под Курском и в Золотухинском районе

С начала сезона четверо курян отравились грибами, сообщает местное управление Роспотребнадзора. Детей, к счастью, среди них нет, пострадавшие - люди в возрасте от 17 до 52 лет. Они прошли лечение, сейчас их жизни ничего не угрожает.





К неприятным последствием привело употребление в пищу толкачиков и рядовок нового урожая, собранных под Курском и в Золотухинском районе.





Специалисты напоминают, что основная причина отравлений - сбор и употребление неизвестных грибов. Чаще всего к печальным последствиям приводит употребление рядовок, среди которых насчитывается несколько видов, являющихся несъедобными или смертельно ядовитыми: это ядовитая, тигровая, сросшаяся, скученная, серно-желтая. Их легко можно принять за съедобные, так как имеют приятный вкус и запах, и не ассоциируются с ядовитыми грибами.





Также к отравлению может привести употребление условно съедобных грибов при нарушении правил приготовления - сморчков, волнушки розовой, груздей черных, рядовок фиолетовых.





В Роспотребнадзоре напоминают главное правило - собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны.