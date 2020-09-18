Девочки накануне ушли из своих домов и до сих пор не вернулись

В Курске полиция разыскивает трех пропавших школьниц - девочки

утром 19 сентября ушли из домов в разных районах Курска и до сих пор не вернулись. На связь с родственниками они также не выходили. Могут передвигаться вместе, а также по отдельности.





Хромченко Ксения Александровна, 2006 года рождения. Рост 160 см, на вид 14 лет, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета: куртка желтая, черные кроссовки, шапка красная, футболка черная.





Придворова Полина Романовна, 2007 года рождения.

Рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие с большими ресницами, на вид 14 лет.

Была одета: брюки черные, фиолетовая толстовка, кроссовки черные, сумка.





Майкова Анастасия Павловна, 2007 года рождения. Рост 150 см, на вид 13 лет, плотного телосложения, волос светлый.

Была одета: куртка темно-синяя, кроссовки бежево-красные, футболка черная.





После обращении одной из мам несовершеннолетних полицейские незамедлительно приступили к поискам подростков.





Правоохранители просят всех, кому известна информация, которая может помочь в поиске девочек, сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.