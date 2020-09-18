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В Курске полиция разыскивает трех пропавших школьниц

Девочки накануне ушли из своих домов и до сих пор не вернулись

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В Курске полиция разыскивает трех пропавших школьниц - девочки 
утром 19 сентября ушли из домов в разных районах Курска и до сих пор не вернулись. На связь с родственниками они также не выходили. Могут передвигаться вместе, а также по отдельности. 

Хромченко Ксения Александровна, 2006 года рождения. Рост 160 см, на вид 14 лет, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета: куртка желтая,  черные кроссовки,   шапка красная, футболка черная. 


Придворова Полина Романовна, 2007 года рождения.
Рост 160 см, плотного телосложения,  волосы светло-русые, глаза карие с большими ресницами, на вид 14 лет.
Была одета: брюки черные, фиолетовая толстовка, кроссовки черные, сумка.


Майкова Анастасия Павловна, 2007 года рождения.  Рост 150 см, на вид 13 лет, плотного телосложения,  волос светлый.
Была одета: куртка темно-синяя, кроссовки бежево-красные, футболка черная.


После обращении одной из мам несовершеннолетних  полицейские незамедлительно приступили к поискам подростков. 

Правоохранители просят всех, кому известна информация, которая может помочь в поиске девочек, сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.
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