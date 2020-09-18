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Пропавших накануне подростков нашли

Сегодня около 11 утра они попали в поле зрения сотрудников ППС

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Пропавших накануне подростков сегодня около 11 утра нашли сотрудники ППС. Сейчас девочки в безопасности, сообщили в региональном УМВД. 

Школьниц доставили в Северо-Западный отдел полиции для выяснения обстоятельств.
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