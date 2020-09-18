Лента новостей / Происшествия Сегодня, 13:26 Пропавших накануне подростков нашли Сегодня около 11 утра они попали в поле зрения сотрудников ППС Читайте также За сутки курская полиция разыскала четырех пропавших подростков Пропавших месяц назад подростков нашли на заброшенной даче Пропавших накануне подростков сегодня около 11 утра нашли сотрудники ППС. Сейчас девочки в безопасности, сообщили в региональном УМВД. Школьниц доставили в Северо-Западный отдел полиции для выяснения обстоятельств. +0 -0