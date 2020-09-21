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Новинки недели
Сегодня, 07:36
New Order ''Be a Rebel''
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Aluna ''Body Pump''
New Order ''Be a Rebel''
Komplimenter ''Легко''
David Guetta feat. Sia ''Let's Love''
The Smashing Pumpkins ''Cyr''
Нежность на Бумаге ''История''
Dennis Lloyd ''Alien''
Yota ''The Switch''
The Academic ''Acting My Age''
Моды и Полина Новикова ''На Запад''
Лента новостей
Роман Старовойт: "Вопрос о закрытии стадиона «Трудовые резервы» в Курске или его сносе вообще никак не стоит"
Сегодня, 14:42
Курская «Квадра» начала подавать тепло объектам социальной сферы по заявкам
Сегодня, 14:16
Работы на Театральной площади Курска завершат к концу недели
Сегодня, 13:56
В Курске подросток на ВАЗе устроил ДТП
Сегодня, 13:24
Девять курских улиц на сутки останутся без горячей воды
Сегодня, 13:10
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