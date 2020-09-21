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Лента новостей / Происшествия

На дорогах Курской области в выходные погибли два автомобилиста

Оба они не справились с управлением 

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Случившиеся в Курской области в воскресенье, 20 сентября аварии унесли жизни двух автомобилистов, сообщает сегодня региональная ГИБДД. Оба ДТП произошли вечером. 

Так, около шести часов вечера 56-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на автомобиле "ВАЗ-21093" по автодороге Льгов - Городенск – Борисовка со стороны Льгова в сторону села Борисовка. На 8 км он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. Водитель скончался на месте.

Позднее, около восьми часов вечера на автодороге в деревне Жмакино, Курчатовского района 70-летний водитель "Киа Спектра" ехал со стороны деревни Рогово в сторону деревни Жмакино. Он также не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. Этот автомобилист также скончался на месте происшествия.

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