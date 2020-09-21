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Курская «Квадра» начала подавать тепло объектам социальной сферы по заявкам

Отопление уже включили в курском областном доме ребенка 


Курская «Квадра» начала подавать тепло объектам социальной сферы по заявкам

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«Квадра» начала подавать тепло объектам социальной сферы по заявкам. Отопление уже включили в областном доме ребенка, сообщили в компании.  

Отмечается, что все станции компании (ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР) уже готовы к подаче тепла потребителям. На всех теплоисточниках специалисты отремонтировали котельное и генерирующее оборудование, сделали необходимые запасы резервного топлива. 

Степень готовности теплосетей к зиме на данный момент - 83 %. Подготовку «Квадра» обещает завершить в ближайшее время. Ремонтные бригады уже заменили около 10 км трубопроводов. До октября завершатся крупные реконструкции на улицах Мирная, Энергетиков и Володарского, общий объем замены сетей превысит 14,6 км. 

Кроме этого, перед стартом отопительного сезона компания сформировала аварийный запас труб, запорной арматуры и специнструмента, усилили ремонтные бригады, провели тренировки и инструктажи оперативного персонала. 

По законодательству теплоэнергетики могут подать отопление социальным учреждениям до того, как городские власти объявят о начале отопительного сезона. Для этого соцучреждения должны направить в компанию заявку, ее оперативно рассмотрят и дадут разрешение на подключение к центральной системе теплоснабжения.
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