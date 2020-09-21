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Роман Старовойт: "Вопрос о закрытии стадиона «Трудовые резервы» в Курске или его сносе вообще никак не стоит"

Недавно о сносе курского стадиона обмолвился замгубернатора Алексей Смирнов, заявив, что на этом месте появится другой нужный курянам объект
Роман Старовойт: "Вопрос о закрытии стадиона «Трудовые резервы» в Курске или его сносе вообще никак не стоит"

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Вопрос о закрытии стадиона «Трудовые резервы» в Курске или его сносе вообще никак не стоит, заверил губернатор. Напомним, недавно о сносе арены обмолвился его заместитель Алексей Смирнов, заявив, что на этом месте появится другой нужный курянам объект. 

Как пояснил сегодня на оперативном совещании Роман Старовойт, в рамках обсуждения концепции реновации центра города был вариант разместить большой современный стадион на Боевке. Но только в том случае, если люди за это проголосуют, если удастся найти инвестиции на проектирование и строительство. 

Пока же финансы вкладываются в реконструкцию «Трудовых резервов». В этом году планируется закончить очередной этап капитального ремонта.
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