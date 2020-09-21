Роман Старовойт: "Вопрос о закрытии стадиона «Трудовые резервы» в Курске или его сносе вообще никак не стоит"
Недавно о сносе курского стадиона обмолвился замгубернатора Алексей Смирнов, заявив, что на этом месте появится другой нужный курянам объект
Как пояснил сегодня на оперативном совещании Роман Старовойт, в рамках обсуждения концепции реновации центра города был вариант разместить большой современный стадион на Боевке. Но только в том случае, если люди за это проголосуют, если удастся найти инвестиции на проектирование и строительство.
Пока же финансы вкладываются в реконструкцию «Трудовых резервов». В этом году планируется закончить очередной этап капитального ремонта.