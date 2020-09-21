В Курской области дорожный рабочий помог выявить пьяного водителя

Всего по итогам рейдов, прошедших на выходных, водительских прав лишатся 47 любителей пьяной езды

В Курчатове рабочий дорожной службы помог выявить пьяного водителя. Пока движение на участке было приостановлено, сотрудник ремонтной бригады разговорился с автомобилистом. В ходе беседы рабочий заподозрил, что мужчина нетрезв. В этот момент рядом проезжал экипаж ГИБДД. Курчатовец остановил полицейских и рассказал о своих подозрениях. Полицейские при беседе с автомобилистом выявили внешние признаки алкогольного опьянения, которое в дальнейшем подтвердило проведенное медосвидетельствование. Оказалось, что 42-летний водитель ранее уже задерживался за аналогичный проступок. Теперь, помимо административного наказания, он стал фигурантом уголовного дела.Ещё одного нетрезвого водителя выявил инспектор ДПС во время патрулирования садового товарищества. На месте 29-летний автомобилист прошёл освидетельствование, которое показало состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина по решению суда уже был лишён права управлять автомобилем на 1 год и десять месяцев. Теперь его ждет уголовная ответственность.Ранее, летом пьяный житель Курчатова стал виновником аварии. 47-летний мужчина в поисках удачного места для клёва сел за руль, выпив алкоголь. Он надеялся, что по пути не встретит инспекторов. Однако не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди него автомобилем. Приехавшие на место происшествия сотрудники ДПС провели освидетельствование, по результатам которого было установлено состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчину не в первый раз задерживают за вождением в подобном состоянии. Повторный проступок обернулся уголовным преследованием.Всего по результатам прошедших на выходных рейдов ГИБДД водительских прав за управление транспортом в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования лишатся 47 водителей. 9 человек задержаны за повторную нетрезвую поездку. Их привлекут уже к уголовной ответственности.Стражи порядка просят курян не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о фактах нахождения за рулем нетрезвых водителей для предотвращения возможных трагедий.