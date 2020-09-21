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Лента новостей / Спорт

Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России

Соперницами курянок в этой стадии турнира станут баскетболистки столичного клуба МБА
Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России

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Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, заняв первое место в группе «Б».

Матчи группового этапа проходили на минувшей неделе в Курске. команда Элен Шакировой уверенно взяла верх на соперницами из «Енисея-2» (Красноярский край) — 116:37, «Вологды-Чевакаты» (Вологда) — 103:21 и «Казаночкой» (Казань) — 80:48.

В заключительном матче группового этапа против одноклубниц из Новосибирска 19 сентября курские баскетболистки также одержали победу со счетом 71:46. 

Соперницами курянок в этой стадии турнира станут баскетболистки столичного клуба МБА. Полуфинал намечен на 29 сентября.




ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК
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