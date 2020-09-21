Соперницами курянок в этой стадии турнира станут баскетболистки столичного клуба МБА

Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, заняв первое место в группе «Б».Матчи группового этапа проходили на минувшей неделе в Курске. команда Элен Шакировой уверенно взяла верх на соперницами из «Енисея-2» (Красноярский край) — 116:37, «Вологды-Чевакаты» (Вологда) — 103:21 и «Казаночкой» (Казань) — 80:48.В заключительном матче группового этапа против одноклубниц из Новосибирска 19 сентября курские баскетболистки также одержали победу со счетом 71:46.Соперницами курянок в этой стадии турнира станут баскетболистки столичного клуба МБА. Полуфинал намечен на 29 сентября.