В Курскую область поступит еще около тысячи доз вакцины от коронавируса
В первую очередь прививки делают медикам, сотрудников социальной сферы и образования
Вакцинация от COVID-19 проводится в два этапа: от дня введения первого компонента до введения второго должно пройти не менее трех недель. Хранится «Гам-КОВИД-Вак» при температуре -18°C в лаборатории областного кожвендиспансера, где есть специальное холодильное оборудование.
Отмечается, что вакцинация от ковида бесплатна и носит исключительно добровольный характер. В первую очередь прививки делают медикам, сотрудников социальной сферы и образования.