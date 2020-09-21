В Курскую область поступит еще около тысячи доз вакцины от коронавируса

В первую очередь прививки делают медикам, сотрудников социальной сферы и образования

В ближайшее время в Курскую область поступит еще 955 доз векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий. Напомним, тестовая партия вакцины поступила в наш регион в начале сентября - Минздрав направил 84 дозы, что позволяет привить 42 человека. Медработников уже начали прививать - трем ввели первый компонент вакцины. Они находились под контролем специалистов, вакцинацию перенесли хорошо, отметил Белостоцкий.Вакцинация от COVID-19 проводится в два этапа: от дня введения первого компонента до введения второго должно пройти не менее трех недель. Хранится «Гам-КОВИД-Вак» при температуре -18°C в лаборатории областного кожвендиспансера, где есть специальное холодильное оборудование.Отмечается, что вакцинация от ковида бесплатна и носит исключительно добровольный характер. В первую очередь прививки делают медикам, сотрудников социальной сферы и образования.