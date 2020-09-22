В Курской области в разгаре вакцинация от гриппа
Специалисты отмечают, что особенностью этого эпидемического сезона станет одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что повышает риски для здоровья
Поставки вакцины от гриппа продолжатся, всего ожидается 590 тысяч доз. В планах привить более 60% всего населения, при этом не менее 75% пенсионеров старше 65 лет и пациентов из групп риска.
Специалисты отмечают, что особенностью этого эпидемического сезона станет одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что повышает риски для здоровья людей.
До 12 октября в региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Получить консультацию специалистов можно по телефону: 8 (4712) 58-71-86 с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу – с 10:00 до 16:00. Перерыв с 13 до 14 часов.