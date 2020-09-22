Специалисты отмечают, что особенностью этого эпидемического сезона станет одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что повышает риски для здоровья

В Курской области в разгаре вакцинация от гриппа. Для вакцинации жителей региона от гриппа в сентябре поступило около 162 тысяч доз взрослой вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а также почти 59 тысяч доз детской вакцины «Совигрипп». Их распределили по медучреждениям. Практически все медработники уже привиты от гриппа, сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.Поставки вакцины от гриппа продолжатся, всего ожидается 590 тысяч доз. В планах привить более 60% всего населения, при этом не менее 75% пенсионеров старше 65 лет и пациентов из групп риска.Специалисты отмечают, что особенностью этого эпидемического сезона станет одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что повышает риски для здоровья людей.До 12 октября в региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Получить консультацию специалистов можно по телефону: 8 (4712) 58-71-86 с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу – с 10:00 до 16:00. Перерыв с 13 до 14 часов.