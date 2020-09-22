Курские аграрии почти завершили уборку гречихи и проса

Также земледельцы региона ведут уборку сахарной свеклы

В Курской области продолжается уборочная страда. Местные аграрии почти завершили уборку поздних крупяных культур - гречихи и проса, сообщает региональный комитет АПК.Сейчас земледельцы региона ведут уборку сахарной свеклы. Убрано уже около 17 тыс. гектаров - это 20%. Накопано около 765 тыс. тонн при урожайности 450 центнеров с гектара. Валовой сбор сахарной свеклы ожидается в пределах 3,7-3,8 млн тонн при урожайности 440-450 центнеров с гектара.Со второй декады сентября аграрии начали обмолот кукурузы на зерно, площади которой в этом году увеличены до 184,6 тыс. гектаров, или на 27% по сравнению с прошлым годом. Первые намолоты показывают, что при самых скромных прогнозах валовой сбор кукурузы ожидается в пределах 1,2 -1,3 млн тонн. В связи с этим общий валовой сбор зерновых культур прогнозируют в пределах 5,8 млн тонн.