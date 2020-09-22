Участники "Чистых Игр" собрали в Поповском Лесу Курска 7,5 тонн мусора

Активистам даже удалось найти в лесу и спасти морскую свинку

19 сентября в Курске прошел эко-квест "Чистые Игры-2020". 177 человек собрали в Поповском Лесу 7,5 тонн мусора. Это 186 мешков смешанного мусора, 225 мешков пластика, 11 мешков металла и 245 мешков стекла, крупногабаритный мусор и покрышки, общим весом в 2 тонны. Большую часть - 70% - собранного мусора отправили на переработку.Участникам квеста даже удалось найти в лесу и спасти морскую свинку. За это команда 42-й школы Курска удостоилась победы в номинации "Мастера Фотоохоты".Победителями экологических соревнований среди взрослых участников стали: команды "ЭКОпатруль" курского колледжа управления, а также две команды из Ушаковсой школы: "Ветер перемен" и "Лесная братва". В номинации "Экосемья" победила команда "Исаковы".