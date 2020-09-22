Участники "Чистых Игр" собрали в Поповском Лесу Курска 7,5 тонн мусора
Активистам даже удалось найти в лесу и спасти морскую свинку
Участникам квеста даже удалось найти в лесу и спасти морскую свинку. За это команда 42-й школы Курска удостоилась победы в номинации "Мастера Фотоохоты".
Победителями экологических соревнований среди взрослых участников стали: команды "ЭКОпатруль" курского колледжа управления, а также две команды из Ушаковсой школы: "Ветер перемен" и "Лесная братва". В номинации "Экосемья" победила команда "Исаковы".