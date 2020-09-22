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Жительница Курской области поверила лжеполицейскому и лишилась 100 тысяч рублей

Девушке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ей положена крупная компенсация за некачественный товар
Жительница Курской области поверила лжеполицейскому и лишилась 100 тысяч рублей

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За выходные семеро жителей Курской области лишились внушительных сумм, выполнив все условия позвонивших им мошенников. 

Так, жительница Рыльска перечислила деньги аферистам, ожидая компенсации за ранее купленные витамины. Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что на руководство фирмы, где горожжанка заказывала витамины, возбуждено уголовное дело. Теперь всем покупателям, возместят крупную компенсацию за некачественный товар. 

Рылянка действительно год назад делала заказ на несколько тысяч рублей. При этом ее не смутило, что за такую незначительную сумму обещают вернуть компенсацию в сотни тысяч рублей. Она сразу же согласилась выполнить главное условие звонивших – оплатить страховку и доставку денег. Сумма, по словам преступников, была небольшой по сравнению с той, которую она получит. В тот же день девушка перевела 100 тысяч рублей не неизвестный счет и стала ждать получения средств курьером.

Спустя неделю денег девушка так и не получила и рассказала об этом родственникам. Близкие и убедили горожанку, что она стала жертвой мошенников. Сейчас аферистов ищет полиция.
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