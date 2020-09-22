В стаже медиков, работающих с коронавирусом, один день работы засчитают за два

Правительство установило особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября

В стаже медиков, работающих с коронавирусом, один день работы будет учитываться в двойном размере, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Правительство установило особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября этого года. Для медработников один день работы, дающей право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ. Причем это касается и работников скорой помощи, и лабораторий. День за два зачислят и медикам, которые оказывали первичную медико-социальную помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому.