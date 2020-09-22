Сегодня в центре Курска перекроют движение автотранспорта

Международный день без автомобиля в Курске отметят «Зарядкой с чемпионом»

Сегодня в Курске на два часа перекроют улицу Ленина и Красную площадь. Причина - спортивная акция «Я выбираю спорт», которая состоится в рамках Международного дня без автомобиля. Мероприятия пройдут на улице Ленина и завершатся «Зарядкой с чемпионом» на Красной площади.

Движение автотранспорта будет закрыто с 15 до 17 часов по улице Ленина от Садовой до Марата, а также по Красной площади - от улицы Марата до Урицкого.

Общественный транспорт в это время будет ездить по улице Радищева со всеми установленными остановками.